Lgbtqia+ – Grassadonia: “L’amministrazione al fianco della comunità con una mozione per costruire la città dei diritti”

“Molto felice e orgogliosa della mozione per la promozione dei diritti della comunità lgbtqia+, discussa oggi in commissione congiunta Pari Opportunità e Politiche sociali e che verrà presto presentata in Assemblea capitolina. Un atto frutto di un lavoro costante e prezioso portato avanti con le presidenti Cicculli e Converti e con la consigliera Biolghini. Una mozione che verrà discussa nei prossimi giorni in Assemblea Capitolina e che conferma l’impegno di questa Amministrazione nella promozione dei diritti per la comunità lgbtqia+.

La mozione, che nasce da sollecitazioni arrivate dai territori e che è anche all’attenzione dei vari consigli municipali, conferma il grande lavoro di squadra che come amministrazione stiamo portando avanti a tutti i livelli e insieme alle realtà lgbt+ della nostra città.

Le persone lgbt+ hanno bisogno di risposte concrete e di una amministrazione al proprio fianco nella costruzione di una città e di un Paese sempre più dalla parte dei diritti.

Questo atto segna la strada su cui continuare a lavorare e propone iniziative concrete da realizzare. La conferma di una presa di responsabilità istituzionale di Roma Capitale a fianco della comunità lgbt+”.

Lo dichiara Marilena Grassadonia coordinatrice Ufficio Diritti Lgbt+ di Roma Capitale.

