Libia: Haftar ordina il cessate il fuoco

Ordinato il cessate il fuoco il Libia dalla mezzanotte di domenica. Lo ha annunciato il portavoce delle forze di Khalifa Haftar in un video, Ahmed Al Mismari.

Nell’avviso di chiarisce anche che chi non osserverà l’ordine sarà vittima di dure rappresaglie.

Questo avviene mentre il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato a Roma Fayez Sarraj, primo ministro libico.

“Siamo estremamente preoccupati per l’escalation” in Libia, gli ultimi sviluppi stanno rendendo un paese una polveriera con forti ripercussioni, temiamo, sull’intera regione” ha detto Conte. “L’Italia ha sempre linearmente, coerentemente lavorato per una soluzione politica, per contrastare l’opzione militare, ritenendo l’opzione politica l’unica prospettiva che possa garantire al popolo libico benessere e prosperità. Non abbiamo altri obiettivi, non abbiamo agende nascoste”.