Lino Banfi, chi è la moglie Lucia: età, malattia e vita privata

Compie oggi 84 anni Lino Banfi, la maggior parte passati davanti alle telecamere per cercare di strappare un sorriso si suoi fa. 84 anni di risate, film, cinema e Tv. Un cammino partito da lontano, quando da attore disoccupato all’inizio della carriera si è trovato in una grave crisi economica. Il suo talento gli ha poi spalancato le porte del successo fino a diventare uno dei più amati di sempre.

84 anni di Lino Banfi oggi, 68 dei quali passati al fianco della moglie Lucia, presenza costante e amorevole della sua vita. Cinquantotto anni di matrimonio e dieci di fidanzamento, una vita intera con la stessa donna. L’amore tra Lino Banfi e Lucia è iniziato tanto tempo fa, quando un amico fece notare all’attore la presenza fissa di quella ragazzina che ogni giorno andava a comprare filo e cotono.

Lucia e l’Alzheimer: un amore che non si può scalfire

L’attore l’avvicinò chiedendole di parlare e lei lo cacciò. Dopo qualche tentativo è nato l’amore sfociato anni dopo in matrimonio. Da allora i due sono inseparabili, anche se nell’ultimo periodo la donna sta combattendo contro un’infida malattia: l’Alzheimer: “Non riesce a camminare perché ha il nervo sciatico compresso da due vertebre”, ha raccontato in un’intervista al Messaggero.

“La malattia è una canaglia. Non riesco a sopportare che mia moglie sia malata, in un periodo in cui avrei voluto assaporarmi ogni attimo della vita assieme a lei“. Lino però non si arrende, assapora ogni attimo di lucidità della donna per consolidare il loro amore mai sfumato, nemmeno tra le pieghe di una malattia balorda. Lino Banfi fa 84, e accanto a lui, oggi, come sempre, ci sarà la sua Lucia.