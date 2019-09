L’Italia incontra Capo Verde al Teatro Golden

Italia incontra Capo Verde: questo il titolo della rassegna musicale in programma al Teatro Golden il 19 e 20 settembre che mira a far incontrare per la prima volta sul palco alcuni degli artisti rappresentativi dell’arcipelago di Capo Verde con significativi esponenti della canzone d’autore italiana. La manifestazione, che fa parte del format “A tu per tu con…” del Golden, è promossa da Maria Silva (Consigliere della Repubblica di Capo Verde e presidente dell’associazione “Kriol-Ità”) e Alberto Zeppieri (direttore artistico Unicef Italia), sotto la direzione artistica di Grazia Di Michele, e mira a raccogliere donazioni a favore del movimento “Beira no Coraçao”, fondato dalla First Lady di Capo Verde Ligia Fonseca (originaria del Mozambico) per aiutare la popolazione colpita dal ciclone “Idai”. La presentazione ufficiale dell’iniziativa a stampa e pubblico avrà luogo al Teatro Golden lunedì 9 settembre alle ore 19:00 alla presenza di promotori, istituzioni e alcuni fra gli artisti coinvolti. Con l’occasione sarà anche illustrato il volume ottavo della collana “Capo Verde, terra d’amore”, prodotta da Alberto Zeppieri, in uscita in concomitanza.

Parteciperanno: Maria Silva – Consigliere della Repubblica di Capo Verde e presidente dell’associazione “Kriol-Ità”; Andrea Maia – Direzione artistica Teatro Golden; Grazia Di Michele – Direzione artistica “Italia incontra Capo Verde; Alberto Zeppieri – Direttore artistico Unicef Italia e produttore della collana “Capo Verde, terra d’amore”

Lunedì 9 settembre alle 19 al Teatro Golden, via Taranto, 36

La manifestazione gode del sostegno di Cabo Verde Airlines, ECES (European Centre for Electoral Support) e ATAC.

Max