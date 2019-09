Litigio Immobile-Inzaghi, l’attaccante si scusa su Instagram: “La pressione è tanta”

Voleva segnare ancora, non ci stava ad uscire. Ciro Immobile è esploso di rabbia quando Inzaghi lo ha sostituito per Caicedo. L’attaccante biancoceleste ha inveito contro la panchina, ha detto di tutto senza farsi problemi. “È incredibile, è incredibile” ha ripetuto più volte anche quando è passato accanto ad Inzaghi, che non ha preso bene la sua reazione, facendoglielo notare.

Il litigio tra Inzaghi e Immobile è durato pochi secondi, poi l’attaccante si è placato accomodandosi in panchina per incitare i suoi compagni. Il gesto comunque rimane, non è passato sotto traccia. Inzaghi lo ha condannato nel post partita: “E’ stato esagerato”, addolcendo poi i toni per smorzare le polemiche: “Ciro soffre quando la Lazio non vince”.

Immobile: “L’importante è capire l’errore”

Immobile non ha parlato a caldo ieri sera, ha avuto tutta la notte per pensare alla reazione scomposta. Alla fine ha deciso di chiedere scusa pubblicamente, lo ha fatto con un breve post su Instagram, in cui si rammarica per l’accaduto e ringrazia i tifosi per il sostegno che danno alla squadra.

Queste le parole di Immobile: “A volte la pressione e la tensione ci fa fare cose che non vorremmo fare…è lecito chiedere scusa ai miei compagni e al mister per il mio comportamento dopo la sostituzione è ovvio che ogni volta si cerca di montare un caso ma dagli errori si impara. Tutti sbagliano l’importante è capire l’errore. Detto questo grande partita grazie ai tifosi che ci hanno aiutato”.