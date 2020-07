Little Big Italy: quando va in onda stasera, data, orario, canale e dove guardare le repliche

Little Big Italy: quando va in onda stasera, data, orario, canale e...

Questa sera in access prime time andrà in onda sul Nove il programma Little Big Italy, condotto da Francesco Panella. In questo articolo, tutte le informazioni per vedere la trasmissione questa sera, 8 luglio 2020 e tutte le curiosità sulla puntata.

Il programma Little Big Italy è un entusiasmante viaggio culinario alla scoperta dell’italianità nelle cucine di tutto il mondo. Il programma va in onda alle 20.00 e termina alle 21,25 sul NOVE.

Little Big Italy: dove guardare la replica in tv e streaming. Curiosità, anticipazioni sulla puntata

Le puntate di Little Big Italy sono disponibili anche su DPlay grazie al servizio di streaming, con l’inserimento delle nuove trasmissioni a poca distanza dalla messa in onda.

La star del programma di 85 minuti è Francesco Panella, che si occupa di scoprire e svelare ai telespettatori i ristoranti italiani in ogni parte del Mondo, per capire quali siano i più autentici.

Nelle ultime puntate, il teatro del programma è Santiago del Cile, con tanti ristoranti davvero da apprezzare.