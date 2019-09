Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni domenica 22 settembre 2019

Live Non è la d’Urso torna in prima serata su Canale 5 domenica 22 settembre 2019. Tra gli ospiti della seconda puntata del programma condotto da Barbara d’Urso il leader della Lega Matteo Salvini, Loredana Bertè, Adriano Panzironi e molti altri. Tante le anticipazioni ed esclusive che la celebre showgirl italiana porterà in prima serata sulle reti Mediaset.

Live Non è la d’Urso stasera: ospiti e anticipazioni

La seconda puntata di Live Non è la d’Urso si avvicina, questa sera su Canale 5 Barbara d’Urso tratterà vari temi tra cui la politica con ospite Matteo Salvini ma anche la vicenda di Fabrizio Corona. Direttamente dal carcere di San Vittore arriva un video esclusivo di Fabrizio Corona che lo vede coinvolto in un torneo di calcio di beneficenza. Ai microfoni del programma le testimonianze di chi in carcere ha incontrato l’ex re dei paparazzi. Barbara d’Urso accoglierà poi Loredana Bertè. La cantante omaggerà con un ricordo speciale la sorella Mia Martini.

Inoltre, Adriano Panzironi porterà in studio “gli angeli di Panzironi”, coloro che si ritengono entusiasti della sua dieta. L’ideatore del programma alimentare che promette di vivere fino a 120 anni, affronterà il fuoco incrociato di chi sostiene che andrebbe fermato perché pericoloso. E ancora, le accuse della mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino di 10 anni che, nell’ormai nota messinscena, sarebbe stato preso in affido da Pamela Prati e Mark Caltagirone.