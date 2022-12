Lukaku, gli errori incredibili e la rabbia finale – Video

(Adnkronos) – Romelu Lukaku sbaglia tutto in campo, il Belgio pareggia 0-0 con la Croazia e viene eliminato dai Mondiali di Qatar 2022. Il centravanti dell’Inter finisce sotto processo sui social, tra critiche e ironia. Particolarmente gettonato il video che documenta un gesto di stizza del giocatore: Lukaku abbatte un pannello di una panchina per sfogare la rabbia. “E’ l’unico bersaglio che ha colpito”, si legge in diversi tweet. Ovunque, fioccano i video dei clamorosi errori compiuti in campo. In particolare, spiccano il palo centrato a porta vuota a 5 metri e, soprattutto, l’incredibile conclusione ‘di pancia’ ad un passo dalla porta avversaria: una colossale occasione sprecata.