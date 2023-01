Maehle e Lookman stendono la Samp, l’Atalanta sale al 3° posto

(Adnkronos) – Quinto risultato utile per l’Atalanta, imbattuta nel 2023, che supera 2-0 la Sampdoria tra le mura amiche del Gewiss Stadium di Bergamo e aggancia momentaneamente il Milan al terzo posto in classifica con 38 punti, a due punti dall’Inter seconda. In avvio Musso è decisivo su Gabbiadini e Augello, prima dell’intervallo i padroni di casa alzano i giri del motore e dopo il palo di Lookman, passano in vantaggio con un di testa di Maehle. Nella ripresa segna ancora Lookman, al 12° centro in campionato, che chiude i conti. Quarto ko di fila invece per i blucerchiati che restano penultimi a quota 9.

La Samp parte forte e dopo 9 minuti di gioco ha una doppia occasione per passare in vantaggio: prima con un sinistro di Gabbiadini, poi sulla ribattuta di Augello. In entrambe le occasioni è decisivo Musso, con due grandi interventi. Passano 10 minuti e la Samp ha un’altra occasione: Lammers, su sponda di Gabbiadini, schiaccia troppo a terra il tiro. Ci prova anche Leris, ma la sua conclusione finisce alta sopra la travera. La prima, vera, occasione per l’Atalanta arriva poco prima della mezz’ora e porta la firma di Holjund. Il 19enne danese della Dea si libera di due marcatori con un vero e proprio gioco di prestigio. Audero riesce a respingere con i pugni, Lookman scivola sul più bello e non riesce nel tap-in.

La squadra di Gasperini cresce col passare dei minuti, prima è ancora Hojlund a rendersi pericoloso, poi è la volta di Lookman, che prende la mira dal limite ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. A pochi minuti dalla fine del primo tempo l’Atalanta passa in vantaggio con Maehle: cross dalla sinistra di Boga, colpo di testa di Lookman che si stampa sul panl. Hateboer è il più veloce di tutti e mette un mezzo un cross morbido sul quale arriva per primo Maehle, che di testa batte Audero.

Il secondo tempo inizia sulla falsariga del finale del prima frazione con l’Atalanta in avanti e la Samp costretta a difendere. Al minuto 57 arriva il raddoppio firmato Lookman. L’attaccante si libera di Murru con una gran giocata e lascia partire un destro a incrociare che passa sotto le gambe di Nuytinck e finisce in rete.

La squadra di Stankovic accusa il colpo e l’Atalanta a cercare con insistenza il terzo gol: ci prova Hojlund, ma la sua conclusione forte sul primo palo viene respinta da Audero, poi tocca a Zapata, ma il colombiano da ottima posizione calcia malissimo e il pallone finisce addirittura in fallo laterale. La gara si chiude senza altri sussulti fino al triplice fischio finale.