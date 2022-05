Magliana, incidente treno, grave 21enne

È ricoverato in ospedale in gravi condizioni un ragazzo di 21 anni, investito da un treno della linea Roma-Fiumicino Aeroporto, nei pressi della stazione di Magliana. La dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 18 di martedì 10 maggio, è al vaglio della polfer.

Il ragazzo di ventuno anni, salvo, è rimasto incastrato con un braccio sotto al convoglio. Trasportato in ospedale in codice rosso, ha riportato ferite gravi, ma non è in pericolo di vita. A aiutarlo ad uscire da sotto il convoglio, i vigili del fuoco col carro sollevamenti.

Il traffico ferroviario è stato sospeso per circa due ore e mezza, ed è rimasto fortemente rallentato nelle ore successive all’incidente. Chi indaga non esclude nessuna ipotesi, neanche quella di un gesto volontario.