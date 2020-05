Malagò: “La Serie A ripartirà il 13 giugno al 99%, le palestre il 25 maggio”

La decisione della Lega è stata quasi unanime: la Serie A ripartirà il prossimo 13 giugno. Ora si attende l’ok del Governo per l’ufficialità, ma il presidente del Coni Giovanni Malagò sembra molto ottimista al riguardo, come ha lasciato intendere a Radio 2: “La Serie A ripartirà il 13 giugno al 99%. Mi sembra che si sta facendo di tutto per iniziare. Poi se mi chiedete quante chance ci siano che si finisca, bisogna avere la palla di vetro”.

Ha continuato Malagò: “L’ho detto mesi fa con serenità. In Inghilterra e Germania hanno già un accordo con i calciatori nel caso in cui non si dovesse finire, mentre in Italia mi sembra onestamente che l’obiettivo unico più che primario sia quello di cominciare”.

Le palestre il 25 maggio

Dal calcio alle palestre e i centri sportivi, altre attività ancora in attesa di conoscere il proprio futuro. Anche in questo senso Malagò è sembrato molto deciso nell’indicare il giorno preciso di ripartenza: “Tra poco avremo il Ministro Spadafora invitato in Giunta e si parlerà anche di questo. Mi sembra che nelle udienze di ieri abbia ribadito il concetto che quel mondo dovrebbe aprire il 25, con tutte le precauzioni del caso”.

“Da lunedì partono anche gli sport di squadra, che in questo momento hanno avuto la possibilità di allenarsi solo individualmente. Quest è l’intenzione del Governo, ora aspettiamo la ratifica e, ovviamente, si seguirà questa strada se non ci saranno intoppi o complicazioni”, ha concluso il presidente del Coni.