Malati di musica: Festival della Salute tra svago e terapia

Platone e Aristotele davano alla musica un enorme potere nel tranquillizzare l’uomo. Oggi sempre più studiosi affermano che può curare, resta ancora da chiarire in che modo. Per esaltarne le virtù benefiche, oltre che proporla come fenomeno aggregante, è stata fortemente voluta anche all’interno del Festival della Salute con il contest ‘Malati di musica‘ che si svolgerà sabato 14 settembre a cominciare dalle ore 13,00. Apre l’evento il coro Bolle di Sapone composto da pazienti del Centro Diurno e del Centro Riabilitazione di Rho. Un laboratorio corale nato 10 anni fa grazie ai coordinatori delle due strutture per coinvolgere i pazienti, permettere loro di avere un approccio diverso con l’esterno, renderli protagonisti attraverso il canto, grazie anche al supporto dei maestri della scuola Jubitale di Legnano. Il pentagramma ha un potere che va oltre ogni classe sociale e gerarchica, che rende tutto univoco, e i 706 ne sono la perfetta espressione. La band di rocchettari, che prende il nome dal codice indicativo dell’Asst Rhodense, è composta da dirigenti, medici e paramedici accomunati dalla grande passione per il rock e non solo.

Dopo le due esibizioni si entrerà nel vivo del contest con 18 gruppi, alcuni composti da personale di altri ospedali milanesi.

Padrino della manifestazione sarà il cabarettista di Zelig Bruce Ketta, direttore artistico sarà Flavio Ibba, compositore e musicista, ha ri-arrangiato la melodia di ‘Volare’ per lo spot della Fiat 500. Tra le sue innumerevoli produzioni anche il brano Sexy People, duetto tra il rapper Pitbull e Arianna. Gigi Cifarelli, uno dei chitarristi italiani più autorevoli a livello internazionale nel campo del jazz, sarà invece il presidente della giuria che vede tra i suoi componenti anche Ricky Belloni, chitarrista e cantante dei New Trolls.

Anche questo evento, come tutti quelli in programma del quarto Festival della Salute, mette al centro la persona. Lo fa attraverso la musica. Ma torneremo a parlarne…

Max