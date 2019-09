Malgioglio il ‘censore’: bacchetta e tagga l’attrice Demi Moore

”Trovo deprimente e vergognoso…per lanciare il suo libro ‘Inside out’ @DemiMoore getta fango sul suo ex AshatonKutcher @aplusk. Attenzione: quando uno si lega a un bonazzo, bello sexy e piu’ giovane…i tradimenti per alcuni sono dietro l’angolo”.

E’ a dir poco furioso Cristiano Malgioglio il quale, oltre che a ribaltare la tanto ‘in auge’ figura del ‘toy boy’ (e forse ne approfitta anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe), rinnova il suo inedito spirito di fustigatore di un certo costume, in uso nel jet-set.

Già un mese fa l’eccentrico paroliere aveva avuto da dire la sua contro il campione Dennis Rodman che nel corso di un’intervista aveva rivelato particolari intimi del suo rapporto con Madonna. Stavolta Malgioglio punta il dito contro ‘Inside out’, la biografia di Demi Moore la quale, senza farsi problemi, ‘mette in piazza’ il difficile ma erotico rapporto con l’ex marito Ashton Kutcher (all’epoca 15 anni più giovane di lei), che la tradiva regolarmente. Così l’attrice, per di non perderlo, avrebbe accettato anche rapporti intimi a tre pur di soddisfarlo e tenerlo vicino…

Malgioglio dopo lo sfogo ha addirittura taggato sia Demi Moore che Kutcher, sperando che la sua reprimenda giunga così anche oltreoceano…

Max