Maltempo, linee ferroviarie sospese e problemi in provincia: ecco dove

Ancora disagi causa maltempo oggi a Roma e provincia. Sulle linee ROMA-NAPOLI via Formia e su Roma Nettuno circolazione sospesa per danni dovuti al temporale. Ripristino previsto non prima del prossimo 8 Ottobre: treni regionali variati o cancellati, treni intercity deviati via Cassino e disagi per numerosi passaggeri e pendolari e lavoratori della Capitale.

Altrettanto caotica la situazione dei bus sostitutivi, molti dei quali al limite o oltre la capienza e in ritardo nella tabella di marcia. l maltempo irrompe anche sul Lazio e sulla provincia di Latina. Nella notte un forte temporale ha travolto il capoluogo lasciando una scia di danni fortunatamente lievi. I maggiori disagi si registrano a Borgo Santa Maria dove gran parte dei residente si è svegliato senza corrente. Un blackout che perdura ormai da ore causato, a quanto pare, dalla frequente attività elettrica.