Maltempo, treni sospesi e tratte KO a Roma e provincia

Ingenti danni per maltempo dopo la notte tempestosa di pioggia che si è abbattuta su Roma e provincia: disagi per le linee ferroviarie, con la ROMA-NAPOLI e la ROMA-NETTUNO in tilt. In una nota, Trenitalia informa che la circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 1.50 di questa notte nel tratto fra Roma Casilina e Latina, e sulla linea Roma-Nettuno. Durante il forte temporale un fulmine ha provocato l’incendio di una cabina cavi nei pressi di Torricola, con conseguenti danni agli impianti di circolazione.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza e riattivare il servizio. Riprogrammate le tratte con deviazione del traffico via Cassino e attivato un servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Roma Termini e Latina e tra Roma Termini e Nettuno. Disagi sparsi, quanto a viabilità, anche sulle arterie stradali di Roma e provincia con centinaia di interventi per allagamenti nella Capitale, alberi caduti come ad Ostia e Primavalle, o a Civitavecchia col crollo di cavi di alta tensione presso il raccordo autostradale che collega il porto a Viterbo.

Sulle linee roma-napoli via formia e roma-nettuno circolazione sospesa per danni dovuti al maltempo. Ripristino non prima dell’8 ottobre. Treni regionali variati o cancellati. I treni intercity deviati via cassino.

Per il maltempo la scorsa notte si è verificata la caduta di cavi dell’alta tensione nella zona di Civitavecchia. E’ accaduto in via Tirso dove sono intervenuti alle 00.30 i vigili del fuoco di Civitavecchia, alla presa con una nottata impegnativa con numerosi interventi. Probabilmente a causa delle avverse condizioni meteo i cavi sono caduti in via Tirso e nel sottostante raccordo autostradale che collega il porto a Viterbo. Gli uomini della caserma Bonifazi, coadiuvati dalla polizia stradale e da una volante del commissariato, hanno bloccato le strade per evitarne l’avvicinamento. Il personale Enel e Terna ha provveduto a verificare la mancanza di tensione. Successivamente, messa in sicurezza l’area, verso le 4, i Vigili del fuoco hanno dovuto rispondere ad altri interventi dovuti alla forte pioggia.