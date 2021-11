Manchester United, esonerato Solskjaer

Il Manchester United ha esonerato Ole Gunnar Solskjaer. Lo ha annunciato il club inglese. “Ole Gunnar Solskjaer ha lasciato il suo ruolo di allenatore. Ole sarà sempre una leggenda al Manchester United ed è con rammarico che abbiamo raggiunto questa difficile decisione. Sebbene le ultime settimane siano state deludenti, non dovrebbero oscurare tutto il lavoro che ha svolto negli ultimi tre anni per ricostruire le basi per il successo a lungo termine”. La decisione è arrivata dopo l’ennesima sconfitta con il Watford per 4-1.

“A Ole vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per i suoi instancabili sforzi come Manager e i nostri migliori auguri per il futuro. Il suo posto nella storia del club sarà sempre al sicuro, non solo per la sua storia di giocatore, ma di grande uomo e allenatore che ci ha regalato tanti grandi momenti. Sarà per sempre il bentornato all’Old Trafford come parte della famiglia del Manchester United”.

Il club ha poi annunciato che “Michael Carrick ora assumerà la guida della squadra per le prossime partite, mentre il club cerca di nominare un manager ad interim fino alla fine della stagione”. Il favorito per la panchina dello United è Zinedine Zidane.