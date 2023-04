Mancini: “Oriundi? Ci sono in tutte le nazionali. C’è un motivo se non chiamo Zaccagni”

Intervenuto in occasione del rinnovo della partnership tra Tim e FIGC, il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato del momento attuale della sua nazionale e, in generale, del calcio italiano: “La Nations League è importante. Se siamo arrivati due volte alla fase finale, qualcosa di buono abbiamo fatto. Proveremo a vincerla, prepareremo qualcosa come all’Europeo”.

Mancini è poi tornato sulla polemica relativa agli attaccanti convocabili. Pochi per Mancini, che per trovare una punta ha guardato fuori dai confini nazionali: “Trovate a fare la lista degli attaccanti convocabili in Nazionale. Qualcuno ci è rimasto male? Non deve succedere, devono pensare a fare gol e verranno chiamati. Il ricorso agli oriundi è una cosa che fanno tutte le Nazionali, è una polemica senza logica”.

Ha aggiunto il ct: “Balotelli? Penso che sia un capitolo chiuso. Zaccagni l’abbiamo fatto debuttare noi, il che vuol dire che ci crediamo. Ci sono delle motivazioni per la mancata chiamata, se è un giocatore è bravo io non mi diverto a non chiamarlo”.

Ha concluso il ct: “È evidente che ci siano troppe partite, ma invece che diminuire sembrano aumentare… Il Mondiale allargato non mi piace perché aumenteranno ancora le partite, invece dovremmo dare modo ai calciatori di respirare”.

G.