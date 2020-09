Maratona Mentana, orario e ospiti della puntata di oggi 21 settembre

Elezioni, referendum e regionali fanno rima anche con ‘maratona Mentana’, diventata ormai un marchio di fabbrica del direttore del Tg di La7. Il giornalista, infatti, da anni è protagonista di lunghissime trasmissioni, maratone appunto, durante le quali – attraverso il parere di colleghi e opinionisti – ripercorre la giornata di elezioni.

La puntata di oggi lunedì 21 settembre, dedicata al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari, le elezioni regionali in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto e le amministrative in 18 comuni capoluogo di provincia, parte alle 14 e 15 fino alle 20.

Dopo una pausa si riprende: dalle 20 fino a notte inoltrata Mentana e i suoi ospiti seguiranno i risultati di referendum, regionali e comunali. In studio saranno presenti, a rotazione, illustri ospiti come Tommaso Labate, Marco Damilano, Franco Bechis, Agnese Pini, Annalisa Cuzzocrea, Paolo Mieli, Alessandro De Angelis, Mario Sechi, Lina Palmerini. Tutto pronto per la nuova attesissima Maratona Mentana.