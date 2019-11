Marco Masini: 30 anni di musica, 2020 in tour

Il 2020 si preannuncia un anno ricco di festeggiamenti per Marco Masini, che celebra 30 anni di carriera artistica.

Nel 1990 usciva nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli italiani. Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato di un secondo”, brano con cui ha partecipato per l’ottava volta al Festival di Sanremo.

Il prossimo anno sarà caratterizzato da un disco, in uscita in primavera, e da un importante tour: da aprile 2020, infatti, Marco Masini si esibirà live nei principali teatri italiani ed europei, per riabbracciare il suo pubblico in un’atmosfera intima ed elegante.

Queste le date ad oggi confermate del tour:

3 aprile – MONS – Théâtre Royal de Mons; 4 aprile – LIEGI – Forum de Liège; 15 aprile – ZURIGO – Kaufleuten Club; 16 aprile – MILANO – Teatro degli Arcimboldi; 18 aprile – ANCONA – Teatro delle Muse; 25 aprile – BRESCIA – Dis Play; 30 aprile – BOLOGNA – EuropAuditorium; 2 maggio – ROMA – Auditorium Parco della Musica; 9 maggio – TORINO – Teatro Colosseo; 12 maggio – VENEZIA – Teatro Goldoni; 15 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi; 18 maggio – PARMA – Teatro Regio

I biglietti sono disponibili in prevendita per gli iscritti al Fan Club a partire dalle ore 10.00 di oggi, mercoledì 6 novembre. Dalle ore 10.00 di domani, giovedì 7 novembre, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Il tour è prodotto da Concerto Music in collaborazione con Friends & Partners.

www.marcomasini.it

Max