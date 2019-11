Margherita Rebuffoni, chi è la mamma di Nadia Toffa

Margherita Rebuffoni è la mamma di Nadia Toffa, la tanto amata conduttrice ed inviata del programma tv Le Iene Show. Negli ultimi giorni la madre di Nadia Toffa è ospite di numerose trasmissioni televisive per presentare il libro postumo della reporter “Non fate i bravi“, l’ultimo progetto realizzato dalla giornalista deceduta lo scorso 13 agosto dopo una lunga lunga battaglia contro un tumore al cervello.

Di recente Margherita Toffa, la madre di Nadia, è stata ospite di Quarto Grado dove ai microfoni della trasmissione di Rete 4, intervista da Gianluigi Nuzzi, ha ricordato la figlia ed ha raccontato meglio cosa c’è dietro al nuovo libro “Non fate i bravi” edito da Chiarelettere:

“Abbiamo istituito una Fondazione proprio per curare le malattie oncologiche e per cercare il modo di curare queste malattie. Lei cercava la verità e voleva aiutare tutti quelli che ne avevano bisogno. Lei aveva la forza di fare queste cose. È sempre stata fortissima. Era forte dentro. Coraggiosissima. Amava la vita, la verità, amava aiutare gli altri. Nadia mi ha accompagnato per 18 mesi e io non ho paura. Io mi alzo e so cosa devo fare. Giorno per giorno io porterò avanti la sua testimonianza. La cosa che più mi ha colpito è stato aprire il suo computer e trovare più di 400 testi, non pensavo che lei scrivesse così tanto. Per me erano tutti meravigliosi”.

Margherita Toffa, chi è la mamma di Nadia

Fin dai primi giorni in cui Nadia Toffa ha scoperto di avere il cancro, la mamma Margherita è sempre stata al suo fianco. Margherita Rebuffoni ha combattuto sempre al fianco della figlia, condividendo con lei le gioie ed i dolori della giornalista Mediaset che pochi mesi fa ci ha lasciato.

Come Nadia Toffa anche la madre Margherita è senza dubbio una guerriera e lo sta dimostrando anche in questi giorni in televisione dove è ospite di varie trasmissioni tv per ricordare la figlia e presentare il suo ultimo libro “Non fate i bravi”. In questi giorni Margherita Toffa è stata intervistata a Quarto Grado, a Verissimo e a Domenica Live da Barbara d’Urso.