Martina Troni: “Preferisco le donne maschiliste e gli uomini femministi”, L’interprete di ‘Romanzo radicale’ a MOW

Tra i volti protagonisti di ‘Romanzo Radicale’, biopic dedicato alla storia del leader del Partito Radicale, Marco Pannella, ce n’è uno tra i più innovativi della Penisola: Martina Troni, nata a Fidenza in provincia di Parma, laureata in matematica finanziaria, di professione modella e attrice.

Il magazine MOW l’ha contattata: “Preferisco le donne maschiliste e gli uomini femministi”, rivela alle sulle pagine digitali del magazine edito da AM Network.

L’attrice ripercorre la propria carriera da modella e il rapporto con il cibo, che il luogo comune vorrebbe incompatibili: “Questo è un mito da sfatare. A me piace mangiare e bere e non ho mai fatto una dieta in vita mia” afferma sorridendo, confidando il suo smisurato amore sia per la parmigiana, che per l’arte dei fornelli: “Io sono emiliana. Cucino da Dio! Ho imparato tutto da mia nonna. Mi piace cucinare, ma anche senza seguire per forza le ricette. Vado a sentimento”

Riguardo poi i suoi progetti in cantiere e , soprattutto, quale è il regista dei propri sogni, Martina risponde a quelli di MOW che “credo che sia un momento molto florido per il cinema italiano, ci sono tanti registi emergenti con cui mi piacerebbe lavorare, ma sicuramente il sogno è Quentin Tarantino.”

Max