Massimiliano Varrese: chi è l’attore e ballerino ospite oggi a Vieni da Me

Nella puntata di oggi a Vieni da me, fra i tanti ospiti Caterina Balivo ha ospitato l’attore e artista a tutto tondo Massimiliano Varrese.

Massimiliano Varrese: età, altezza, moglie, figli, film. Da Carramba che fortuna con i Carramba Boys, ad Amici

Massimiliano Varrese è un classe 1967, romano di nascita ma cresciuto a Grosseto. Nel 1998 entra nel corpo di ballo di Raffaella Carrà in Carramba! Che fortuna. Nel 2002 invece recita ne Il bello delle donne. per poi arrivare al ruolo da protagonista in Fuoco su di me.

Fra le tante esperienze illustri, il Festivalbar in qualità di presentatore oltre ad aver preso parte a tanti musical e spettacoli a teatro. L’anno scorso, infine, fa parte del cast di Amici Celebrities dove fa vedere di che pasta è fatto.

Massimiliano ha una compagna con la quale ha avuto una figlia, Mia. Fra i suoi interessi al di fuori dallo spettacolo, le arti marziali: è un istruttore di kudo.