Massimo Cacciari ‘bacchetta’ il governo: “Perché dobbiamo essere trattati da bambini cretini?

Intanto, “il concetto di ‘affetto stabile’ è una perla, è la distruzione di ogni forma giuridica”. Chiamato a commentare i provvedimenti stilati dall’esecutivo da Rai Radio1, Massimo Cacciari si è mostrato piuttosto ‘ostico’:

“Perché dobbiamo essere trattati da bambini cretini?”, ha domandato e si è domandato il filosofo veneziano.

Poi, giustamente intenzionato a non voler passare da ‘fesso’, ha aggiunto, “Anche Giuseppe Conte si taglia i capelli da solo come me? E’ molto più bravo però, chi vede me riconosce subito che me li taglio da solo, se guardi il premier non si direbbe…”.

Max