Massimo Ranieri in ospedale dopo caduta dal palco, come sta

(Adnkronos) – Non destano particolari preoccupazioni le condizioni di Massimo Ranieri, ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli da ieri sera per una caduta nel Teatro Diana durante il suo spettacolo. Ranieri è scivolato mentre scendeva dalla scala che dal palco porta alla platea. La direzione sanitaria del Cardarelli ha diffuso questa mattina il bollettino medico, nel quale si legge che “il paziente è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, respiro spontaneo valido”. Gli esami effettuati, si sottolinea, “hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla VII costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni”. Un nuovo bollettino medico sarà emesso nella giornata di domani “ove necessario”.