Maturità 2019, tracce prima prova: Il Porto Sepolto di Giuseppe Ungaretti con “Risvegli”, soluzione

Secondo le prime indiscrezioni, una delle tracce di italiano per gli esami di Maturità 2019, per la tipologia A ovvero l’analisi del testo, è la poesia “Risvegli” di Giuseppe Ungaretti, tratto dalla raccolta “L’allegria”.

Maturità 2019, tracce prima prova: Ungaretti, chi è, poesia, soluzione, parafrasi, testo

Di seguito il testo della poesia di Ungaretti:

Ogni mio momento

io l’ho vissuto

un’altra volta

in un’epoca fonda

fuori di me

Sono lontano colla mia memoria

dietro a quelle vite perse

Mi desto in un bagno

di care cose consuete

sorpreso

e raddolcito

Rincorro le nuvole

che si sciolgono dolcemente

cogli occhi attenti

e mi rammento

di qualche amico

morto

Ma Dio cos’è?

E la creatura

atterrita

sbarra gli occhi

e accoglie

gocciole di stelle

e la pianura muta

E si sente

riavere.

Ecco invece la parafrasi del testo:

Ho rivissuto un’altra volta ogni momento della mia vita, in un’epoca profonda e lontana da me.

Fatico a ricordare le altre vite vissute e perdute nel passato.

Riaffioro in un bagno di ricordi familiari a me cari e mi sento più tranquillo.

Osservo le nuvole finché non si frantumano lentamente e mi tornano in mente ricordi di amici defunti.

Cos’è Dio?

E la creatura impaurita, con gli occhi spalancati, accoglie con lo sguardo la rugiada cosmica e il cambiamento della pianura.

E si sente rinascere.

Fra le poesie a tematica religiosa de Il Porto Sepolto, è un componimento dal carattere piuttosto frastagliato ed ermetico. Ungaretti trae dal suo vissuto in guerra non solo il dolore e altri aspetti negativi, ma anche gli spunti per riflettere sulla sua identità.

In particolare la riflessione è mirata anche all’umanità e il mondo, con misteri da svelare attraverso il percorso onirico. La guerra viene sempre compensata da un risveglio, una rinascita, e dal componimento viene fuori, di fondo, un inno alla volontà di vita.

Lo stesso titolo, Risvegli, indica il ridestarsi della coscienza che ha carattere ciclico nel tempo, come ben sottolineato dal verbo “riavere” utilizzato in chiusura del brano.