Max Pope, esce il nuovo disco

“You’ll Never Die” è l’ultimo brano di Max Pope, il giovane cantautore soul cresciuto a Brighton, formatosi presso la prestigiosissima BRIT School (Amy Winehouse, Adele) e attualmente residente nel quartiere Crystal Palace di Londra.

La canzone è tratta dal nuovo EP di quattro brani dell’artista, “UP”, la cui uscita è prevista per il 20 settembre 2019. L’EP contiene i singoli “Man On The Wire”,”6AM” e “Foot Of The Hill” che sono stati sostenuti da artisti del calibro di Lauren Laverne su BBC 6 Music, Music Week, DJ Mag, Clash, così come nella playlist New Music Friday di Spotify.

La serata di presentazione dell’EP a Londra – già sold out – si svolgerà il 26 settembre 2019 al Servant Jazz Quarters, stilosissimo boutique music venue e cocktail bar nel cuore di Dalston, quartiere dell’East End londinese divenuto nell’ultimo decennio uno dei luoghi più cool di tutta la Gran Bretagna.

Max Pope porta nel panorama pop soul internazionale una ventata di freschezza e di novità, grazie ad una vena compositiva dal gusto essenziale e sofisticato. Le caratteristiche principali di questa produzione, che mescola con eleganza e carisma elementi del passato e nuove prospettive sonore, regalano all’orecchio un’esperienza di ascolto nuova, impossibile da confondere con altro.

Il contrasto tra la purezza vocale e la consapevolezza nell’intenzione e nel timbro completano l’opera, lasciando l’ascoltatore affascinato da un mondo artistico così unico, ammaliante e suggestivo.

Max