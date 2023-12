Mediaset, ascolti record per questo 2023. Sorpassa il servizio pubblico

Sta per finire l’anno 2023 e Mediaset ha sorpassato il competitor in termini di ascolti. Lo certifica Auditel, raggiungendo così il costante aumento dell’audience delle reti Mediaset nelle fasce del palinsesto. La Rai fa un ascolto medio del 37%, mentre Mediaset raggiunge con le varie reti il 37,7% di ascolto medio.

In quattro anni Mediaset è cresciuta di anno in anno dal 34,6% al 37,7%. In crescita anche il risultato sui 15-64 anni: nell’intera giornata Mediaset è passata dal 27,7% al 40,7%. Con il rinnovo della linea editoriale, si sono raggiunti dei valori importanti di crescita d’ascolto. Calane 5 si conferma la rete in assoluto più vista sul target commerciale. Italia 1 sul pubblico di riferimento, target 15-34, raggiunge l’8,2%.

Anche dal punto di vista del digitale, per Mediaset il 2023 è stato un anno record. Sono raddoppiati dal 2022, quasi 4,4 miliardi di video visti.