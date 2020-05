Mediaset, Caduta Libera torna il 31 agosto con Gerry Scotti: anticipazioni, conferme e novità

Gerry Scotti sta per tornare: o meglio, non lui, ma Caduta Libera. In una fase in cui, a fronte del Coronavirus e delle diverse sospensioni dei programmi tv in tutti i canali, moltissimi format si sono dovuti mettere in stand by e molti protagonisti del piccolo schermo non sono apparsi nelle nostre case, Gerry Scotti ha continuato ad andare in onda con Striscia la notizia e, a breve, si prepara a far rodare i motori di un altro dei suoi programmi più apprezzati.

Infatti, Caduta Libera torna il 31 agosto. Ma che cosa prevede il programma di punta del preserale di Canale5 per questa edizione?

Il preserale etivo di Canale 5 quest’anno torna il 31 agosto. Lo ha detto lo stesso Gerry Scotti su Instagram, spegnendo dunque le voci di un suo ritorno durante l’estate con il gioco che, invece, lo scorso anno prese il testimone di Avanti un Altro il 21 aprile e andò in onda fino a metà novembre.

Caduta Liberà ripartirà ufficialmente lunedì 31 agosto, aprendo in pratica la stagione 2020/2021 di Canale 5. Nel preserale della rete ammiraglia di Mediaset continuerà Avanti un Altro, che attualmente è in onda con le repliche dal 16 marzo, sebbene abbia già registrato le puntate inedite.