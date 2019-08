Memoji: cosa sono? Guida semplice e completa

Se ne sente sempre più parlare: Memoji di qua, Memoji di là. Ma che cosa sono, poi, alla fin fine, i Memoji?

Elementi emblematici di quella che è stata in questi anni la profonda evoluzione tecnologica della comunicazione e della messaggistica, i Memoji sono diventati ormai dei compagni di quotidianità per tantissimi utenti. Si tratta di una innovazione Apple che piace sempre più.

Ma cosa sono esattamente i Memoji e a cosa servono, nella fattispecie? Ecco tutte le specifiche del caso e i chiarimenti necessari.

Memoji: un fenomeno in ascesa. Ecco come crearle e come divertirsi

La novità Apple si chiama Memoji: si tratta in poche parole di un cartone animato identico a te, da personalizzare e dargli la voce.

Nel 2017 Apple aveva introdotto le Animoji, ovvero la tecnica per realizzare i cartoni animati con le nostre espressioni facciali e la nostra voce.

In pratica erano animaletti o personaggi di fantasia, con cui divertirsi. Poi, con il 2018 e l’arrivo del nuovo sistema operativo iOS 12, sono arrivate le Memoji: niente più personaggi inventati, ma cartoni animati che possono essere identici a noi, ai nostri amici, e via discorrendo.

La moda delle tecniche con cui divertirsi con Memoji è ormai dilagante. Amici, partner, appassionati, tutti possono mescolarsi insieme e trasformarsi in cartoni.

Una volta creato la vostra Memoji, non solo è possibile inviare una foto o un adesivo, ma creare dei video di circa 30 secondi tramite i quali, attraverso la telecamera, il Memoji seguirà le espressioni del volto e parlerà con la voce di colui che li creat.

Bello, vero? Divertente, soprattutto. E c’è chi si sbizzarisce, per esempio su FaceTime anziché mostrarsi personalmente, con la propria espressione reale, decide di apparire come un Memoji.

Non resta dunque che provare per credere, perchè, in effetti, esistono numerosi ed eccitanti sistemi per inviare le Memoji su iPhone. E una delle cose più importanti è che è semplicissimo, servono pochi secondi di tempo, e chiunque può riuscirci.