Mercedesz Henger, chi è: età, vita privata, Instagram, carriera e foto della figlia di Eva Henger

Mercedesz Henger, nota per essere la la figlia di Eva Henger al centro delle notizie di gossip soprattutto per la storia con Lucas Peracchi.

Mercedesz Henger nasce a Roma nel 1991. Figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, la piccola Mercedesz viene alla luce a pochi mesi dal matrimonio dei suoi genitori.

La giovane Henger ha due fratelli: Riccardino e Jennifer. La vita di Mercedesz trova ostacoli sin dai primi anni dell’adolescenza. Il padre, Riccardo, muore a 59 anni, lasciando nel cuore di Mercedesz un vuoto incolmabile. La giovane romana era infatti molto affezionata al papà. Trasferitasi in Inghilterra per proseguire gli studi di psicologia, torna in Italia dopo aver conseguito la laurea.

Mercedesz Henger, la recitazione e l’Isola dei Famosi

Da sempre appasionata al mondo dello spettacolo, riesce a debuttare come comparsa in Gangs of New York di Martin Scorsese e in seguito, nel 2008, recita al fianco della madre nel film Bastardi. Sempre al fianco della madre, recita in Torno a vivere da solo di Jerry Calà. Pur recitando da diverso tempo, la notorietà di Mercedesz sarà definita dalla partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2016. L’invito era in realtà per la madre, ma Mercedesz riesce a prendere la palla al balzo. Ora è spesso ospite nel salotto di Barbara D’Urso, presente come opinionista.

Questo è il suo canale Instagram, e il profilo ufficiale: mjmemi.

Mercedesz Henger, chi è: la madre pornostar, la fase del bullismo e la vita privata

Mercedesz ha raccontato di aver avuto un’infanzia complicata. Il lavoro della madre, che a lei pareva normale, smuoveva nei suoi compagni di classe e nei suoi professori una sorta di stigmatizzazione e un silenzioso bullismo.

“Un bambino mi chiese: ‘Tua madre è una pornostar?’. Io, che non ci vedevo nulla di male, risposi: ‘Sì. E la tua?’. È cominciato tutto da lì. Improvvisamente nessuno giocava più con me. Persino alcuni insegnanti hanno cominciato a trattarmi diversamente. Lo stesso alle medie. Per reazione, ero diventata timidissima. Balbettavo.”

Il trasferimento in Inghilterra portò nuovamente la pace nell’animo della giovane Henger. Sul fronte amoroso Mercedesz non può lamentarsi: nel 2017 incontra a Roma Leonardo e fra i due scocca subito la scintilla. I due portano avanti una relazione rosea, ma ad un certo punto qualcosa si rompe e nel 2019 i due si lasciano, facendo tornare la giovane single.