Meteo previsioni: ci aspetta un week-end ‘autunnale’, con consistenti cali delle temperature

Chi per settimane ha continuato a lamentarsi per questa cappa d’afa che sembrava ‘non passare mai’, ora dovrà ricredersi: è infatti un arrivo una ‘micidiale doppietta’, capace di far rimpiangere a tutti l’estate.

Meteo: non solo l’ex-uragano Danielle, venerdì notte arriverà anche una perturbazione polare

Come anticipano gli esperti meteorologi infatti, non soltanto l’ex-uragano Danielle (che sta martellando con generosi ‘scrosci d’acqua’ il Centro-Nord), che per 24 ore spalmerà il maltempo fra il Triveneto e le regioni tirreniche ma, già nella notte tra venerdì e sabato, dovrebbe sopraggiungere dalla Svezia l’ennesima perturbazione polare che, ovviamente, porterà un netto crollo delle temperature.

Meteo: previsto un crollo delle temperature, che si abbasseranno di almeno 10°C

Un ‘doppietta’ che, come dicevamo, porterà un improvviso crollo delle temperature, che si abbasseranno di almeno 10°C. In particolare, si stima che al Centro-Nord, dalle attuali minime di 20°C in pianura, domenica – all’alba – potremmo toccare addirittura minime di 8°C. Così come le massime al Sud ed in Sardegna che, dalle attuali massime di 35-37°C, non andranno oltre i 20/25°C. ‘Scarti’ termici che coinvolgeranno allo stesso modo anche il Nord.

Meteo, l’esperto: “Questa pazza Estate sarà ricordata per il suo ‘stile’ nordafricano”

Confermando tale quadro, il Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, Andrea Garbinato, commenta che, dopo un maggio afoso, “Questa pazza Estate sarà ricordata per il suo ‘stile’ nordafricano con caldo ed afa per 4 mesi ed una settimana!”

Meteo, ma vediamo cosa ci aspetta nei prossimi giorni con le previsioni nel dettaglio

Giovedì 15 settembre

Nord : temporali su Alpi e Prealpi, possibili sul Nord-Est.

Centro : maltempo sul versante tirrenico con forti acquazzoni e locali nubifragi.

Sud : temporali verso la Campania, sole e molto caldo altrove.

Venerdì 16 settembre

Nord : temporali su Triveneto e Lombardia, peggiora ulteriormente in serata.

Centro : rovesci soprattutto sugli Appennini.

Sud : molto caldo ed afoso salvo temporali in Campania e Basilicata.

Sabato 17 settembre

Nord : maltempo intenso su Triveneto ed Emilia Romagna con venti di burrasca e piogge intense.

Centro : maltempo con crollo termico, vento e temporali.

Sud : instabile con ulteriore calo termico, vento e temporali sparsi, anche forti in estensione fino alla Sicilia.

Domenica 18 settembre

Fra Nord e Centro : tempo in miglioramento ma con minime ad una cifra, dunque sotto i 10°C in pianura.

Sud : possibile veloce raid instabile dalle regioni adriatiche verso il Sud nella nuova settimana.

Max