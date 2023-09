Meteo, temporali sull’Italia poi torna l’anticiclone: le previsioni di oggi

(Adnkronos) – Maltempo sull’Italia, con temporali che anche oggi interessano il Paese. Ma il meteo ha pronta l’ennesima sorpresa, con la fase autunnale che si potrebbe rivelare un fuoco di paglia. Finora, intanto, un ciclone che dal Mar di Liguria si è portato velocemente verso le regioni meridionali. E con esso sono arrivati fortissimi temporali, ben 3 tornado al Nord e forti grandinate.

Per Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, il ciclone equinoziale influenzerà negativamente il tempo al Sud almeno fino a martedì, inizialmente anche su Abruzzo e Molise. Successivamente sull’Italia andrà a imporsi un mastodontico campo di alta pressione, il famigerato anticiclone africano che questa volta abbiamo chiamato Apollo, come il dio del Sole. La sua presenza si farà sempre più ingombrante, non solo in Italia, ma addirittura anche sulla quasi totalità del Vecchio Continente.

Le conseguenze di questo nuovo cambio di scenario faranno sì che l’autunno farà dietrofront a favore del ritorno di un clima estivo. Se fino a martedì temporali con forti piogge interesseranno le regioni meridionali, successivamente il bel tempo sarà prevalente, il cielo in gran parte sereno o al più poco nuvoloso, ma soprattutto le temperature torneranno ad aumentare sensibilmente dopo l’attuale brusco calo.

Con l’anticiclone Apollo i valori massimi riusciranno a salire, ancora una volta, sopra la media del periodo di quasi 10°C. Di giorno al Centro-Nord si toccheranno nuovamente i 29-32°C e gradualmente anche al Sud. Pure le temperature notturne, in sensibile calo in questi giorni, riprenderanno a salire avvicinandosi ai 20°C. Questa nuova fase di tempo stabile e caldo potrebbe durare almeno fino al 6-7 ottobre, dopo di che potrebbe tornare una nuova fase molto instabile.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 25. Al nord: sole prevalente. Al centro: rovesci su Marche, Abruzzo e Molise, bel tempo altrove. Al sud: molto instabile con temporali anche forti.

Martedì 26. Al nord: soleggiato e caldo. Al centro: bel tempo ovunque e clima più caldo. Al sud: ancora tanti forti temporali, soprattutto su Basilicata, Salento, Calabria e Sicilia.

Mercoledì 27. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: estate piena. Al sud: in gran parte soleggiato salvo ultimi temporali in Calabria, occasionali sulla Sicilia ionica.

Tendenza: anticiclone in rinforzo, sole prevalente e caldo sopra la media.