Migranti, Salvini: “Disgustoso pensare che Guardia costiera li lasci morire”

(Adnkronos) – “La Guardia Costiera salva vite per lavoro e per missione, è disgustoso ipotizzare che non voglia salvare un solo essere umano. Se metti in mare barchini tenuti insieme con le graffette è chiaro che metti a rischio le persone”. Così a ’24 Mattino’ il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Se vanno ripristinati i decreti Salvini sull’immigrazione? “Una buona parte di quei contenuti è già stata ripresa nel decreto che abbiamo approvato a Cutro e altre parti potranno essere aggiunte nel lavoro parlamentare”, ha poi sottolineato.

Ponte Messina

Il decreto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina “potrebbe arrivare già questa settimana se tutti danno gli elementi utili a chiudere il dossier. Stiamo analizzando quante persone lo userebbero” e “quanto farebbe risparmiare in termini di tempi e riduzione dell’impatto ambientale”, ha affermato Salvini aggiungendo: “Gli italiani sono scettici perché non si è mai fatto, quindi due o tre giorni in più non cambiano niente”.

Appalti

Per la riforma del Codice degli appalti “ci siamo”, ha inoltre assicurato il ministro delle Infrastrutture e vicepremier. “Conto che arrivi se non questa la prossima settimana in Consiglio dei ministri”, ha aggiunto.