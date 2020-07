Milan, arriva Bjorklund: chi è il nuovo giovane rossonero

Momento d’oro per il Milan, che vince in campionato e opera sul mercato. I rossoneri hanno battuto in sequenza Lazio e Juve ergendosi a giudici del campionato, poi si sono tuffati su Lukas Bjorklund, giovane trequartista arrivato oggi a Milano per sostenere le visite mediche. Un acquisto per il futuro: il ragazzo, infatti, è un classe 2004. Una vita calcistica davanti.

Arriva dal Malmo, che, scherzo del destino, è la stessa squadra che ha lanciato Ibrahimovic, l’uomo che ha rilanciato le ambizioni rossonere in questo finale di stagione. Guai però a paragonare i due, anche solo per il ruolo. Bjorklund è infatti un trequartista, anche se atipico. È alto 185 centimetri ma ha la grazia di un brevilineo.

Bjorklund, acquisto in prospettiva

I rossoneri sono molto attivi sul mercato, anche se l’imminente arrivo di Rangnick potrebbe stravolgere i piani d’azione, probabilmente già studiati col il tedesco la cui figura è ancora da inquadrare. Il nodo è infatti la panchina rossonera: Rangnick potrebbe arrivare da allenatore e ds o, per il primo anno, solo da ds, dando a Pioli l’opportunità di dare seguito alla buona ultima parte di stagione.

In attesa di capirlo il club rossonero si è assicurata le prestazioni del giovane svedese Bjorklund, già in orbita nazionale, tanto cha ha collezionato 9 presenze con l’Under 17. Tecnica, visione e un fisico imponente. Un giocatore moderno che potrebbe far comodo nei prossimi anni. Prima però è il caso di lasciarlo crescere. Poi si vedrà.