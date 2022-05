Milan vince lo scudetto 2022, esplode la festa rossonera

(Adnkronos) – E’ un boato di gioia quello che si alza in piazza Duomo a Milano al triplice fischio in campo a Reggio Emilia che decreta il Milan campione d’Italia. E’ il 19esimo scudetto per i rossoneri, che pareggiano i conti con l’Inter, e il primo da allenatore per Pioli.

Al fischio finale dell’arbitro Doveri è arrivata l’nvasione di campo da parte dei tifosi rossoneri sul campo del Sassuolo. Grande gioia e festeggiamenti in campo da parte della squadra, allenatore e dirigenti sotto il settore ospiti.