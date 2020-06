Milano: studentessa 27 enne morta nella residenza del Politecnico

Tutto ciò che si sa per ora è l’età: 27 anni. E’ questa l’unica informazione trapelata sul cadavere trovato in via Albert Einstein 6 a Sud Est di Milano in una delle residenze del Politecnico.

La macabra scoperta è stata fatta intorno alle 18 di Giovedì 25 Giugno, sul posto è corsa un ambulanza ma ormai, purtroppo non c’era più nulla da fare, la ragazza era già morta.

Le forze dell’ordine si sono mosse in massiccia quantità tra volanti, investigatori e scientifica per effettuare tutti i rilievi e l’unica informazione che sembra essere confermata è che non ci sarebbero segni di morte violenta sul cadavere.

I militari sono rimasti sulla scena incriminata fino alle 23 per poi allontanarsi senza rilasciare dichiarazioni.

Tutt’ora rimane il più assoluto riserbo sull’identità della giovane e sulle ragioni del decesso.