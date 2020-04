Milano: trovato cadavere di una donna in un appartamento in via Lorenteggio, si indaga sulle cause

Milano: trovato cadavere di una donna in un appartamento in via Lorenteggio,...

Nella mattinata di Mercoledì la polizia ha trovato il cadavere di una donna di 52 anni di professione prostituta in un appartamento signorile in via Lorenteggio.

Le cause della morte non sono chiare anche se in prima battuta sembrano collegate a morte naturale visto che sulla scena non sono stati trovati segni di violenza.

In ogni caso sono al lavoro gli agenti della scientifica e della omicidi per chiarire la dinamica.

Il cadavere della donna, Stefania D., è stato trovato da un conoscente che è potuto entrare nell’appartamento in quanto la porta non era chiusa a chiave.

La donna in passato aveva avuto problemi di depressione per questioni economiche, la sera di Martedì si era sentita telefonicamente con il conoscente che poi l’ha trovata morta.

L’uomo è stato interrogato dalla polizia e l’appartamento perquisito dalla scientifica che non ha trovato nulla di anormale.

Si attende il referto del medico legale che chiarirà le cause della morte.