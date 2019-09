Miss Italia, stasera in tv su Rai 1 torna il concorso di bellezza

Questa sera su Rai 1 sarà in tv il concorso di bellezza Miss Italia. Il conduttore ufficiale di quest’anno sarà Alessandro Greco, e si tratta del grande ritorno in Rai per il concorso. L’edizione è molto speciale in quanto ricade nel 70° anniversario del primo storico concorso di Miss Italia.

Rispetto al programma di questa sera, sono state rivelate alcune anticipazioni, come il fatto che vi sia un preciso dress code da rispettare per gli ospiti. Nello specifico, la regola riguarda le miss storiche, che comporranno la giuria chiamata a scegliere la più bella di quest’anno fra le 80 ragazze in gara, che raccoglierà il testimone di Carlotta Maggiorana, la miss del 2018.

Nel dettaglio, l’outfit richiesto alle miss è abbastanza sobrio: non saranno permessi quindi abiti osé con scollature provocanti e spacchi esagerati.

La scelta, a quanto pare, sembra stata fatta per dare un sapore più vintage alla serata, considerando che si tratta della settantesima edizione di Miss Italia.