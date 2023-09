Mobilità Roma – La Segnalini: “Riaperta la Galleria Giovanni XXIII, un lavoro eseguito in tempi rapidi” 

“È stata riaperta al traffico la galleria Giovanni XXIII che domenica, a causa di un incidente, ha richiesto un intervento d’urgenza del Dipartimento Csimu di Roma Capitale. L’incidente nella galleria ha obbligato, in un primo momento, a chiudere entrambe le canne dell’infrastruttura. Dopo qualche ora, la tratta da Gemelli allo Stadio Olimpico è stata riaperta al traffico, mentre nell’altra direzione è stata necessaria una tipologia di lavoro più impegnativa. L’impatto dell’auto ha infatti provocato il danneggiamento di alcune tubazioni dell’impianto antincendio che è stato, da subito, messo in sicurezza e ora completamente ripristinato. La galleria dalle ore 15.30 circa è di nuovo percorribile nella piena funzionalità. Ringrazio il Dipartimento di manutenzione urbana per l’efficace lavoro svolto in tempi rapidi e il Comando del XV Gruppo il supporto”.

Lo scrive in una nota l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

