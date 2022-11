Mobilità Roma – Municipio III: urge intervenire sulla messa in sicurezza di ciclabili e passaggi pedonali

“I recenti episodi di cronaca disegnano un quadro chiaro: bisogna intervenire con urgenza sulla messa in sicurezza delle principali arterie di scorrimento della città e di tante strade di quartiere, un tema scottante e di grande attualità su cui c’è ancora molto da fare. L’ultima triste vicenda è quella che ha interessato, lo scorso week end, con esiti tragici, il 47enne di origini peruviane investito da un’auto mentre attraversava via di Casal Boccone. Un doloroso elenco di eventi che si allunga ogni settimana di più. La sicurezza stradale deve ritornare in cima all’agenda politica di questa città, motivo per cui sollecitiamo con insistenza un Consiglio straordinario sul tema. In questi mesi abbiamo portato avanti alcune proposte che riteniamo utili alla causa, incentrate soprattutto sulla messa in sicurezza di ciclabili e passaggi pedonali, e proprio su questi aspetti vogliamo continuare a lavorare”. Così i consiglieri capitolini di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini.

“La situazione nel Terzo Municipio è preoccupante”, prosegue Marta Marziali, consigliera municipale di Italia Viva. “È vero che per la riqualificazione di via di Casal Boccone sono stati stanziati dei fondi, ma crediamo che sia un’azione insufficiente per garantire la sicurezza. Gli interventi andrebbero a nostro avviso completati con l’installazione di dissuasori e di ulteriori semafori. Ma anche in altre zone, il quadro non è più incoraggiante, con tassi di incidentalità che hanno raggiunto ormai livelli allarmanti. È il caso, ad esempio, di via dei Prati Fiscali, interessata da attraversamenti pedonali molto pericolosi, e della ciclabile che corre lungo il tratto compreso tra piazzale Jonio e via Salaria, costantemente esposta al rischio di incidenti gravi e su cui i cittadini aspettano da tempo interventi di messa in sicurezza e risposte concrete”.

Max