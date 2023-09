Mobilità Roma – Piazza Pia, da stasera lavori alla Galleria Pasa per circa una settimana

Mobilità Roma – Piazza Pia, da stasera lavori alla Galleria Pasa per...

Da questa sera inizieranno i lavori per l’aumento delle corsie sotto la Galleria Principe Amedeo di Savoia-Aosta (Pasa).

L’obiettivo è quello di facilitare la circolazione intorno all’area di Piazza Pia, interessata dai cantieri per le opere per il Giubileo, oltre a garantire un miglior deflusso di Via Gregorio VII.

Nel dettaglio: si lavorerà sulla corsia preferenziale che va da Piazza della Rovere a Largo Porta Cavalleggeri. Il traffico in senso contrario non verrà interrotto.

I lavori proseguiranno per alcune notti.

Si conta di terminare gli interventi sotto la Galleria Pasa al massimo in una settimana.

