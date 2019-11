Monte Compatri, sparo durante lite davanti bar: 18enne ferito alla gamba

Un 18enne di etnia rom è stato ferito da un colpo di pistola ieri sera a Monte Compatri, ai Castelli Romani, durante una lite con un uomo in via Casilina davanti a un locale. Secondo quanto si apprende, il litigio sarebbe iniziato all’interno del bar per poi proseguire all’esterno. Una volta uscito dal locale il ragazzo è stato colpito da un colpo di pistola alla gamba sinistra. Trasportato all’ospedale di Palestrina il 18enne non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri della compagnia di Frascati e della stazione di Colonna per risalire all’uomo che è fuggito subito dopo lo sparo.