Moreno Merlo, chi è: età, lavoro e presunta storia con Veronica Graf

Moreno Merlo è ancora protagonista di Pomeriggio Cinque ospite di Barbara D’Urso per parlare della presunta storia con l’ex gieffina Veronica Graf. Il ragazzo è diventato infatti famoso a seguito della sua partecipazione come tentatore a Temptation Island Vip e in seguito per la storia con Paola Caruso, volto noto della tv italiana.

L’incontro con la show girl è stato del tutto inaspettato: Paola Caruso ha infatti conosciuto Moreno ad un appuntamento al buio organizzato da un amico dei due. Da lì è nato tutto, anche se ultimamente le cose tra i due non stanno andando benissimo e il motivo è la dichiarazione di Veronica Graf, che ha infatti reso noto una relazione tra i due.

“Non c’è stata una storia”

Pochi giorni fa, sempre ospite da Barbara D’Urso, Veronica Graf parlava così della presunta storia con il ragazzo: “Non so perché questo astio nei miei confronti da parte di Moreno. Io avevo un’altra storia e mi sono fidanzata con un’altra persona a Londra. Non cercavo uno scoop quando sono uscite le foto lo scorso novembre. La scorsa estate ci siamo visti, non la reputo una storia. Sapevo che qui si sarebbe parlato di attualità, ma non credevo si sarebbe parlato di questa storia. Io lo conosco dal 2016 e già uscivamo”.

Moreno Merlo ha ribattuto così alle dichiarazioni dell’ex concorrente del Grande Fratello: “Io non ho negato il flirt con lei, nego il fidanzamento. Ma non stavo già più con Paola. Ho delle chat che lo possono dimostrare. Io e Paola ci siamo lasciati in precedenza e poi ho incontrato Veronica”. Ma chi è Moreno Merlo? Scopriamolo.

Moreno Merlo è nato in provincia di Torino il 24 novembre 1989, ha quindi 30 anni. Ama i tatuaggi e la palestra ed ha sempre avuto un debole per il mondo dello spettacolo. Ha lavorato nel mondo della moda e ora lavora per diventare un influencer di successo.