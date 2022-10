Municipio III – Il M5S: “Approvato atto presentato da tutta l’opposizione su recupero impianto sportivo ex Detroit del Tufello”

“In questo primo anno di amministrazione nel Terzo Municipio abbiamo avuto numerose occasioni, durante i lavori delle commissioni, le sedute consiliari, incontri pubblici, nelle quali ci siamo occupati dell’impianto sportivo ex Detroit e della necessità di individuare il miglior percorso di recupero per una struttura fondamentale del quartiere Tufello e di tutto il nostro territorio.

Non era nostra intenzione tornare a discutere anche oggi del Detroit, ma la mozione presentata dai colleghi di maggioranza (Rampini, Laguzzi e Funghi) nelle scorse settimane, poi ritirata a causa di dissidi interni tra gli stessi componenti dell’attuale maggioranza municipale, ci ha stimolato come opposizione il dovere istituzionale e civico di riproporre l’atto in questione al fine di chiarire politicamente in Consiglio le linee di indirizzo sul futuro dell’impianto sportivo ex Detroit.

Come opposizione non ci spaventa prendere il carico delle decisioni politiche che la maggioranza non riesce a sostenere, al fine di risolvere una questione aperta da veramente troppo tempo. Era importante per noi che il consiglio votasse questo atto al fine di chiarire l’impronta che intendiamo segua il processo amministrativo che vedrà coinvolta la rinascita del centro sportivo.

Legalità nelle decisioni, comunicazione e partecipazione della cittadinanza.

L’atto approvato segna un passaggio fondamentale: il Detroit sarà gestito come abbiamo chiesto, sarà un impianto sportivo municipale e si affronterà il tutto con gli strumenti atti a espletare il bando pubblico e la successiva assegnazione“.

Così in una i consiglieri M5S del Municipio III Dario Quattromani e Marina Battisti.

Max