Municipio III – Il M5S: “Approvato l’atto  a prima firma M5S per il quadrante Prati Fiscali”

“Durante il lungo consiglio tematico straordinario tenutosi oggi sulle ‘Criticità di Prati Fiscali’, la maggioranza ha dato parere favorevole all’atto presentato dalle forze di opposizione nel parlamentino di Montesacro, che è stato votato all’unanimità dall’aula.

Due emendamenti presentati, uno che con forza non abbiamo votato, ma che è stato approvato dalla sola maggioranza presente.

L’altro emendamento fatto nostro in quanto specificava (minuziosamente) che i rimborsi per l’alluvione del 15 aprile spettano ad Acea.

Come per AMA e il TMB, crediamo che sia superfluo dover stare sempre a ribadire che le società partecipate dagli enti locali sono società in cui la Pubblica Amministrazione si inserisce nella gestione delle stesse attraverso la detenzione di una loro quota di proprietà, come lo è Roma Capitale con Acea ad esempio, e non possano essere altro da sé. Comunque bene l’approvazione, bene un dibattito che dia dignità ai tanti cittadini che aspettano i rimborsi dovuti e che dall’altra parte si chiedono quanto perdurerà il cantiere aperto solo da pochi giorni su un’arteria cosi importante per il nostro territorio.

Continueremo, in tutte le sedi preposte, a seguire la situazione e a portare la voce dei cittadini che, come nel caso dell’alluvione, attendono risposte da troppo tempo.

Bene che il nostro atto vada a incalzare l’azione comunale per affrettare e seguire nel dettaglio le tematiche poste in essere”.

Così in una nota i consiglieri M5S in III Municipio Dario Quattromani e Marina Battisti.

