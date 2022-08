Municipio III – Meleo-Quattromani-Battisti (M5s): “Pd in campagna elettorale ignora donne vittime di violenza”

Municipio III – Meleo-Quattromani-Battisti (M5s): “Pd in campagna elettorale ignora donne vittime...

“Alloggi di emergenza per donne vittime di violenza: per la maggioranza dem in Terzo Municipio esiste solo la campagna elettorale.

Oggi si sono astenuti durante le Commissioni congiunte Politiche sociali e Pari opportunità, perché secondo loro non sarebbe attuabile dare un alloggio sicuro alle donne che coraggiosamente abbandonano la casa dove subiscono violenza.

Come Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto, in un ordine del giorno, che Roma Capitale agevoli la procedura attivando la rete degli hotel solidali, così da mettere a disposizione di queste persone in pericolo un alloggio sicuro nelle prime 24/48 ore dalla denuncia e dall’abbandono della casa.

La maggioranza dem ha detto NO, ignorando persino le linee guida della legge sul codice rosso, approvata da tutte le forze politiche.

Mentre noi proponiamo atti che aiutano le persone, affinché nessuno venga lasciato indietro, il Pd di Marchionne si limita a fare mappe di genere e a pensare alla campagna elettorale.

Bene, noi non vediamo l’ora che sia il 26 settembre: con la matita i cittadini potranno spazzare via tutto questo“.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5s in Assemblea capitolina, Dario Quattromani e Marina Battisti, consiglieri M5s al Municipio III.

