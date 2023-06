Municipio X – Il M5S: “I nostri amministratori vorrebbero barattare il Mare di Roma per un piatto di spaghetti alle vongole”

“Oggi in Commissione regionale per la tutela del territorio e l’erosione costiera sono stati ascoltati gli Amministratori Locali del litorale laziale. Per il Lido di Ostia, in rappresentanza l’assessore all’ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi. L’assessore però non si è soffermata sui veri problemi del litorale lidense, evitando accuratamente di affrontarli. Per esempio l’assessore Alfonsi ha trascurato di dire che in regione si devono sbrigare a completare la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA). Perché se è vero che è importante investire ed ottenere notevoli risorse finanziarie per combattere l’erosione costiera è anche vero che è altrettanto importante per il PUA, strategico e decisivo per l’imprenditoria locale. Ed invece nell’attesa di approvazione della VAS, si preferisce tenere le imprese del territorio nella più totale incertezza. E si preferisce sprecare milioni di euro in interventi isolati, fini a sé stessi, che nulla risolvono per l’economia locale e la tutela del territorio. Perché se è vero che i gestori degli stabilimenti balneari soffrono economicamente per l’erosione della costa, nulla si risolve per le spiagge libere, mangiate anch’esse dal mare ma che sono l’unica alternativa possibile per chi non può spendere per noleggiare ombrellone e sdraio. L’assessore all’ambiente Alfonsi si è dimenticata che si tratta delle sorti del Mare di Roma, le cui spiagge hanno un valore grandissimo non solo per il turismo ma anche per l’immagine di Roma come Capitale d’Italia. Ecco che oppone un silenzio assoluto sulla mancanza di servizi sulle spiagge di Roma. Si sta aspettando muti ed annichiliti, l’ennesima tragedia in mare? O forse il Municipio risolverà offrendo ai cittadini la gestione condivisa dei beni comuni – in questo caso il mare e le spiagge – come per il verde di giardini e parchi? Mai vorremmo che il sindaco Gualtieri si ricordasse del Mare di Roma solo per un bel piatto di spaghetti alle vongole: sappiamo che non sono altrettanto gustosi e gradevoli ma i problemi ed i cittadini del Municipio X sono di gran lunga più importanti.”

Lo dichiarano il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5S per la circoscrizione Centro Italia e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara ed il Capogruppo consiliare per il M5S del Municipio X, Alessandro Ieva

Max