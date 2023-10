Municipio XI – Santori e Catalano (Lega): “Riattivare subito il servizio pre-scuola alla ‘Fratelli Cervi’

“Chiediamo l’immediata discussione della mozione depositata dalla Lega in Municipio XI per impegnare gli uffici preposti e quelli della scuola ‘Fratelli Cervi’ al fine di attivare il servizio pre-scuola anche quest’anno”.

Così in una nota congiunta Fabrizio Santori, capogruppo Lega Roma Capitale e Daniele Catalano, capogruppo in Municipio XI.

“Da quest’anno la scuola ha sospeso il servizio pre-scuola, utile a molte famiglie del quadrante della Valle Galeria. Il direttore scolastico ha comunicato con una nota molto sbrigativa che, essendo stati iscritti solamente 15 bambini, non era possibile attivare il servizio. A seguito del deposito della nostra mozione si è miracolosamente palesata l’opportunità di riattivare il pre-scuola, ma ad un costo maggiorato. Infatti l’istituto avrebbe garantito lo stesso prezzo dello scorso anno solamente se fosse stato raggiunto un numero di alunni considerato congruo, circa 25, ma essendoci state ‘solamente’ 15 iscrizioni la differenza sembra debba essere pagata dalle famiglie. C’è di più: l’associazione che l’anno scorso gestiva il servizio avrebbe dato piena disponibilità a lasciare lo stesso prezzo anche per solo 15 bambini: se questa intenzione fosse confermata, non si capisce il perché di un aumento dei costi”, concludono Santori e Catalano.

