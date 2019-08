Napoli, che prestazione! Ma vince il Barcellona

Il Napoli fa una bellissima figura ma perde per 2-1 in amichevole a Miami contro il Barcellona. All’Hard Rock Stadium due soluzioni da lontano di Busquets e Rakitic fanno sorridere Valverde, e per gli azzurri non basta la rete del pareggio momentaneo di Callejon.

La soddisfazione di Ancelotti è però palese, dato che soprattutto nel primo tempo il Napoli ha giocato meglio dei blaugrana. Senza Milik e con Ruiz trequartista, duo di mediana Zielinski e Elmas, il Napoli ha dato davvero spettacolo imponendosi sul match.

Il Napoli gioca bene nel primo tempo ma non riesce a pungere con Insigne e Mertens. La sblocca così con un tiro da fuori di Sergio Busquets. Il pareggio azzurro, però, non tarda ad arrivare, sul collaudato asse Insigne-Callejon: la conclusione dell’esterno azzurro viene deviata in porta da Umtiti.

Nella ripresa crescono i blaugrana, e Ancelotti dà minuti a Gaetano, Ghoulam, Luperto, Milik e Verdi. Tante occasioni ancora sprecate dagli azzurri, soprattutto con il polacco.

Una volta entrato Dembelé si mostra in gran spolvero e nel finale il Barcellona passa con un altro tiro da fuori, stavolta di Rakitic.

