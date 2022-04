Napoli-Roma 1-1, sogno scudetto si allontana per azzurri

(Adnkronos) – Il Napoli pareggia per 1-1 con la Roma nel match valido per la 33esima giornata della Serie A e si allontana dal sogno scudetto. La formazione di Spalletti con 67 punti scivola a -4 dal Milan capolista e a -2 dall’Inter, che deve recuperare una partita. Il risultato serve poco anche alla Roma, che resta a -5 dal quarto posto occupato dalla Juventus.

LA PARTITA – Spalletti, ex di turno, per la sfida con i giallorossi opta per Lozano nel tridente completato da Osimhen e Insigne dal primo minuto, con Anguissa preferito a Zielinski in mediana, e Meret tra i pali per l’assenza di Ospina colpito dall’influenza. Dall’altra parte Josè Mourinho sceglie Pellegrini-Zaniolo a supporto di Abraham, con Zalewski al posto di El Shaarawy sull’out di sinistra, e Oliveira al posto di Mkhitaryan.

Le due squadre si temono e manovrano nei primi minuti senza trovare l’affondo, fino all’11 quando un’imbucata serve Lozano che cade in area sulla pressione di Ibanez, l’arbitro Di Bello fa proseguire ma poi viene richiamato al Var per rivedere le immagini e assegna il penalty. Rui Patricio indovina l’angolo ma non ci arriva, Insigne freddo dagli 11 metri per l’1-0. La Roma accusa il colpo e al 20′ rischia ancora: Insigne serve la sovrapposizione di Mario Rui, zampata di Osimhen respinta da Smalling, poi Rui Patricio si fa trovare pronto sul destro di Lozano.

Dopo un piccolo passaggio a vuoto la Roma reagisce e al 21′ ripartenza di Zaniolo che, raddoppiato, perde il tempo per la conclusione. Al 39′ la squadra di Mourinho va vicina al pareggio: punizione di Pellegrini, prolungata da Osimhen, la traversa salva Meret. Al 46′ occasione per Zalewski che si accentra dalla sinistra, ma il rasoterra da dentro l’area è debole e facile preda di Meret.

Ad inizio ripresa Cristante rimane negli spogliatoi, e Mou dà spazio a Mkhitaryan. Al 58′ ancora Roma pericolosa: lancio per Pellegrini, ma il destro del numero 7 finisce tra le braccia di Meret. La Roma pressa e al 61′ di divora il pari. Karsdorp calibra dalla destra un cross per Abraham che anticipa troppo e di testa schiaccia malamente. Il Napoli controlla cercando spazi in contropiede, ma la Roma continua a spingere e al 66′ su una punizione di Pellegrini, Mancini di testa non inquadra di poco la porta. Al 76′ El Shaarawy da poco entrato serve in verticale Zaniolo che anticipa Meret, il portiere lo travolge, ma Di Bello lascia correre con le proteste della panchina giallorossa e l’espulsione del secondo portiere Fuzato.

All’80’ il Napoli si fa rivedere in avanti grazie ad una veloce ripartenza di Osimhen che scatta dalla propria metà campo, entra in area ma poi manda sull’esterno della rete. L’arbitro assegna 8 minuti di recupero ma alla Roma ne basta uno per pareggiare: al 91′ Abraham prolunga intelligentemente un pallone per El Shaarawy che piazza il destro nell’angolo basso, Meret è battuto per l’1-1. Al 92′ i giallorossi affondano ancora ma Perez spreca una ripartenza con una rifinitura sbagliata in area per El Shaarawy. Il Napoli chiude in affanno. La Roma continua a provare a fare bottino pieno, ma non basta per la vittoria, finisce in parità 1-1.